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В регионе температура воздуха оказалась на 12-23 градуса ниже нормы 0 27

Самая холодная ночь с 8 на 9 января в Нижнем Новгороде была отмечена в 1950 году

В Нижегородской области в январе родились более 600 детей 0 173

1 января в регионе появились на свет 55 малышей

Утверждена стратегия транспортного обеспечения ЧМ-2018 в Нижнем 0 149

Нижний Новгород к чемпионату мира по футболу должен приобрести 131 автобус и 23 вагона метро
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Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе

В нижегородском ДК Орджоникидзе произошел крупный пожар

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В Нижегородской области задержаны браконьеры за охоту на лосей
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В Павловском районе открылся наплавной мост через Оку

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Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 28/12/2016

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