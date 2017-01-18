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Нижегородские ученые нашли способ ранней диагностики туберкулеза 0 257

Новый способ диагностики поможет выявить открытую форму туберкулеза на стадии, когда традиционные методы бессильны

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В Нижегородском кремле восстановят старинные храмы 0 177

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Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе

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Нижегородские ученые нашли способ ранней диагностики туберкулеза

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Мошенник похитил 170 тысяч рублей с карты пожилого нижегородца
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В Нижнем Новгороде откроется выставка костюмов Людмилы Гурченко
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 3. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 18/01/2017

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