Главное
- Жителей аварийного дома в Нижнем Новгороде будут расселять через суд
- В Дивееве начали строить Дом культуры с киноконцертным залом
- Семь мужчин задержали по делу о нападениях на девушек на Автозаводе
- Рособрнадзор запретил прием в нижегородский филиал УРИО
- Журналист «АиФ-НН» стала лауреатом первой премии «PRO Лобачевский»
- В Нижегородской области выполнен план по вводу жилья в 2016 году
- Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Городецком районе
- В Нижнем сотрудник предприятия задержан за кражу мобильника у коллеги
- 50 новых автобусов закупит администрация Нижнего Новгорода
- Сергей Протасов покинул пост главы нижегородского фонда капремонта
- В Богородском районе женщина погибла под колесами автомобиля
- Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Кстовском районе
- В Нижнем Новгороде изменен порядок оплаты за детсад для льготников
- 805 нижегородцев отправились на военную службу в осенний призыв