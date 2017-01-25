Еще...
Еще...
Главное

«Торпедо» одержало победу над петербургским СКА 0 129

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра был удален до конца матча
Иван Карнилин и Михаил Пореченков

Пореченков предложил провести кинофестиваль в Нижнем Новгороде 0 257

Кинофестиваль планируется провести в июле 2018 года

Половина школ в Нижнем Новгороде закрыта на карантин 0 1290

Специалисты прогнозируют быстрое завершение эпидемии гриппа
1
Все новости
События

Вещи с историей. Нижегородцы согласны на секонд-хенд
Персона

Бодрящая «бронза». Самая юная хоккеистка молодежного ЧМ о цене медали
Здоровье

Лечиться по правилам. Какие права и обязанности есть у пациентов
Персона

Послушайте детей! Судебный психолог о юных преступниках и воспитании добра
События

На грани провала? Дом в Дзержинске оказался в зоне геологических процессов
События

19 «лишних» миллионов. Почему Нижний Новгород не вывез снег?
Фото

В Выксе при пожаре в школе эвакуировали 350 детей

Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе

В нижегородском ДК Орджоникидзе произошел крупный пожар
1
Инфографика

Бюджет Российской Федерации на 2017 год. Инфографика

Как подать сигнал бедствия? Инфографика

Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2016 года? Инфографика

1

Общество

1163

В Нижнем Новгороде пройдут сплошные проверки водителей
29

В Нижнем выявили случаи некачественной очистки крыш от наледи
75

Спортивная акция закаливания состоится в Нижнем Новгороде

Происшествия

14

Троих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде
207

Серийного похитителя электрокабеля задержали в Нижнем
3455

Нижегородскую школьницу спасли от террористов в Дагестане

Культура

Иван Карнилин и Михаил Пореченков
257

Пореченков предложил провести кинофестиваль в Нижнем Новгороде
182

В Дивееве начали строить Дом культуры с киноконцертным залом
362

В Нижнем Новгороде откроется выставка костюмов Людмилы Гурченко

Спорт

271

Тренер «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча
129

«Торпедо» одержало победу над петербургским СКА
В свои 15 лет Елена Проворова - не только чемпионка ПФО, но и бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира.
620

Бодрящая «бронза». Самая юная хоккеистка молодежного ЧМ о цене медали

Кухня

3974

Самый сладкий из ядов. Зависит ли цена сахара от его качества
2088

Йогурт вместо бургера. Рейтинг полезности офисных перекусов от эксперта
13645

Ученые доказали пользу грецких орехов для больных сахарным диабетом
Свежий номер

Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 25/01/2017

Онлайн подписка Перейти к номеру
Газета
Спустя 10 лет на месте популярного рынка на Мещере - не отель, а пустырь.

Пустырь в пять звёзд. Одним синим забором в Нижнем стало меньше
Заказы Деду Морозу дети делают через родителей.

Талант Деда Мороза. Как правильно дарить подарки детям
1

Актуальные вопросы

  1. Как будут начисляться пени за просрочку уплаты налога на имущество?
  2. Почему в детских садах Шахунского района не раздали новогодние подарки?
  3. Какие изменения произошли в составе правительства Нижегородской области?
Все вопросы
Газета «АиФ» в регионах
Город:
Номер:
Год:
найти номер