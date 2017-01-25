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Нижний Новгород получил право устанавливать тарифы на проезд 0 11

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли закон о регулярных перевозках пассажиров

Более двух километров рельсов заменят в нижегородском метро 0 6

Благодаря обновлению рельсового полотна снизится шум от проходящих в тоннелях поездов

В Выксе более 380 человек эвакуировали при пожаре в школе 0 582

Причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов
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Лечиться по правилам. Какие права и обязанности есть у пациентов
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Давайте потише! Как нижегородцам бороться за спокойствие в домах?
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В Выксе при пожаре в школе эвакуировали 350 детей

Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе

В нижегородском ДК Орджоникидзе произошел крупный пожар
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Какие законы вступают в силу с 1 сентября 2016 года? Инфографика

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Общество

Владимир Высоцкий
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В Нижнем Новгороде может появиться улица Владимира Высоцкого
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Полномочия депутата Михаила Шатилов досрочно прекращены
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Нижний Новгород получил право устанавливать тарифы на проезд

Происшествия

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Жителя Семенова оштрафовали за ложное сообщение о бомбе на вокзале
Пожар произошел в одном из кабинетов школы
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Опубликованы фото с места пожара в школе в Выксе
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В Кстове возбуждено дело после пыток женщины в полиции

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В Дивееве начали строить Дом культуры с киноконцертным залом
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В Нижнем Новгороде откроется выставка костюмов Людмилы Гурченко
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В Нижегородской области в райцентрах откроется 12 3D-кинотеатров

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 4. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 25/01/2017

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