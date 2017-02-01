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В Нижнем Новгороде полицейские при пожаре спасли женщину с детьми 0 23

Мужчина не выпускал из горящей квартиры свою жену и троих детей

В Нижнем Новгороде признали незаконным повышение платы за детсад 0 332

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах в Нижнем Новгороде снижен

МЧС: аномальное похолодание придет в Нижегородскую область 0 3055

В регионе повышается вероятность возникновения ЧС в связи с непогодой
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Лечиться по правилам. Какие права и обязанности есть у пациентов
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В Нижегородском цирке выступают дрессированные дикие кабаны

В Выксе при пожаре в школе эвакуировали 350 детей

Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе
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В Нижнем Новгороде признали незаконным повышение платы за детсад

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В Нижнем Новгороде полицейские при пожаре спасли женщину с детьми
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Торговый представитель похитил у фирмы более 600 000 рублей
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Торговцев нелегальным алкоголем осудят в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде откроется выставка костюмов Людмилы Гурченко

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Дарья Качанова мечтает, что тренер Владимир Акилов поможет ей попасть в олимпийский Пхенчхан.
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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 5. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 01/02/2017

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История под ногами. Как получали названия улицы Нижнего Новгорода?
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Пустырь в пять звёзд. Одним синим забором в Нижнем стало меньше
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