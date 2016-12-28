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Автозаводский аквапарк все-таки построят 0 1747

Инвестор получил новый участок в микрорайоне «Юг» Автозаводского района

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 52. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 28/12/2016

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