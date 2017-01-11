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Очевидцы: в микрорайоне «Юг» мужчина в черном нападает на девушек
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В Нижнем началась подготовка купелей к крещенским купаниям
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Начался монтаж крыши стадиона «Нижний Новгород» над зоной фойе

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Жителей аварийного дома в Нижнем Новгороде будут расселять через суд
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Семь мужчин задержали по делу о нападениях на девушек на Автозаводе
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В Нижнем сотрудник предприятия задержан за кражу мобильника у коллеги

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Еженедельник "Аргументы и Факты" № 1. Аргументы и Факты - Нижний Новгород 11/01/2017

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